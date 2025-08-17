Ульянов: вступление в ЕС вряд ли привлекательно для успешных стран

По данным приведенной в сообщении статистики, в присоединении к ЕС заинтересованы 94% жителей Албании, 90% непризнанного Косово, 87% Украины, 83% Черногории, 83% Грузии, 83% Боснии и Герцеговины, 79% Северной Македонии, 61% Молдавии, 56% Турции, 35% Сербии. Среди стран, не имеющих статуса кандидатов на вступление в союз, в этом заинтересованы 48% жителей Соединенного Королевства 47% Исландии 35% Норвегии и 7% Швейцарии.