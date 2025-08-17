Панкратов: купание Макрона стало сигналом его политического бессилия

По словам политолога, появление фотографий Макрона, купающегося на Лазурном берегу в день важнейших переговоров между Путиным и Трампом на Аляске, представляет собой многослойное явление. Он обратил внимание на то, что кадры были сделаны ранее, но их опубликовали именно в день переговоров. Панкратов подчеркнул, что это не может быть случайностью.