Панкратов: купание Макрона стало сигналом его политического бессилия

Пляжные фотографии президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованные в день встречи на Аляске лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стали политическим месседжем о его бессилии. Об этом aif.ru заявил политолог-международник Руслан Панкратов.
«Это явная, показная демонстрация невовлечённости, отстраненности. Макрон, которого не пригласили на саммит, таким образом подчёркивает не столько независимость европейской позиции, сколько пренебрежение к событию мирового уровня», — отметил эксперт.
По словам политолога, появление фотографий Макрона, купающегося на Лазурном берегу в день важнейших переговоров между Путиным и Трампом на Аляске, представляет собой многослойное явление. Он обратил внимание на то, что кадры были сделаны ранее, но их опубликовали именно в день переговоров. Панкратов подчеркнул, что это не может быть случайностью.
«Одним из мотивов является демонстрация протеста против исключения Европы из ключевых переговоров. Франция, как и другие европейские страны, не была приглашена на аляскинский саммит, что существенно ущемляет амбиции Макрона на роль ключевого посредника в урегулировании украинского конфликта», — объяснил эксперт.
Панкратов заявил, что публикация фотографий может быть элементом рефлексивного управления, направленного на переключение медийного внимания с переговоров Путина и Трампа на французскую повестку. Пляжные снимки Макрона могли использоваться для создания альтернативного информационного фона, где Франция остается в центре внимания.
«Мотивом может быть демонстрация “расслабленного лидерства” как противовес напряженности вокруг украинского кризиса. Также эти фотографии могут быть сигналом политического бессилия», — сказал политолог.
Эксперт отметил, что купание Макрона является непроизвольной демонстрацией политической маргинальности. В момент, когда решается судьба европейской безопасности без участия ЕС, французский президент оказывается вынужден довольствоваться ролью стороннего наблюдателя. В данной ситуации, по словам Панкратова, публичная релаксация становится способом скрыть внутреннее напряжение.
«Окружение физически сильными мужчинами как подсознательная компенсация политической слабости. Это указывает на эрозию внутреннего авторитета Макрона, а этот эпизод с купанием демонстрирует несостоятельность претензий Европы на субъектность в решении глобальных вопросов безопасности. Пока Макрон развлекается на яхте, реальные решения принимаются без участия европейских лидеров», — резюмировал политолог.
По мнению Панкратова, поведение французского президента косвенно подтверждает растущий разрыв между американским и европейским видением урегулирования украинского кризиса. США предпочитают прямые переговоры с Россией, минуя европейских посредников.
Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru поделился мнением, что фотографиями с пляжа Макрон попытался перетянуть внимание с саммита на Аляске на себя.