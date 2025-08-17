Ричмонд
Генерал объяснил тайный смысл пролета американских истребителей над головой Путина

На Аляске над головой Путина пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех истребителей.

На Аляске над головой Путина пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех истребителей.

Американские военные самолеты продемонстрировали высший уровень дипломатического этикета во время встречи президентов России и США на Аляске. Так генерал-майор Сергей Липовой объяснил, почему стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22 пролетели над аэродромом в Анкоридже вскоре после рукопожатия глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин отстоял цели СВО на встрече с Трампом.

«Пролет истребителей над президентами после их встречи в “переводе” с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Это произошло в рамках протокола, или этикета», — заявил генерал. Его слова передает aif.ru.

Он уточнил, что воздушное судно, на котором прибывает высокопоставленный гость, традиционно сопровождается и встречается в воздухе. Аналогичной практики придерживается и Российская Федерация при визитах глав иностранных государств для проведения переговоров, подчеркнул генерал Липовой. Он также выразил мнение, что состоявшиеся накануне переговоры президентов России и США свидетельствуют о позитивных изменениях в двусторонних отношениях.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПобеда здравого смысла и отмена изоляции: как в России отреагировали на итоги переговоров на Аляске.

Ранее Трамп и Путин провели саммит на Аляске в крупнейшем городе штата — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится — в материале URA.RU.

Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут. По прибытии президента над аэродромом была осуществлена демонстрация силы Военно-воздушных сил США: в небе пролетели стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22. Таким образом, американская сторона приветствовала российского лидера.

