«В Нови-Саде, Белграде и Валеве»: в Сербии оппозиционеры устроили массовые погромы

Министр внутренних дел Республики Сербия Ивица Дачич заявил, что в ночь на воскресенье, 17 августа, сторонники оппозиционных движений устроили погромы в ряде городов страны. Подробности приводит ТАСС.
«…Полиция вмешалась и восстановила общественный порядок и спокойствие в Нови-Саде, Белграде и Валеве», — подчеркнул Ивица Дачич.
Как указали в ТАСС, общая численность протестующих, участвовавших в погромах в этих 3 городах, превысила 5,5 тысячи человек.
По имеющейся информации, демонстранты кидали в силовиков «коктейли Молотова», а также устраивали поджоги государственной собственности.
Народные волнения продолжаются в Сербии уже несколько месяцев, однако новый виток конфликта начался 13 августа, когда произошли массовые драки сторонников и противников действующего Правительства.
Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему события в балканской Республике очень похожи на период украинского Евромайдана.
