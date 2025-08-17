Мерц дал Зеленскому советы по общению с Трампом, чтобы избежать конфликта

«Несколько недель назад я хорошо подготовился к своему визиту в Вашингтон. Я думаю, он мне вполне хорошо удался. Поэтому я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему стоило бы вести себя при следующем появлении в Белом доме», — сообщил политик.
Канцлер ФРГ добавил, что планирует поднять эту тему на встрече «коалиции желающих». Также в ходе мероприятия европейские лидеры намерены обсудить итоги переговоров президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа на Аляске.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что Соединённые Штаты играют центральную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он особо выделил важность совместных действий стран Европы, подчеркнув необходимость сплочённости перед лицом общих вызовов. Канцлер Германии выразил мнение, что трехсторонняя встреча между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могла бы способствовать достижению всеобъемлющего соглашения.