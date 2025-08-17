Истребители и лимузин: Запад в ярости от встречи Путина на Аляске

«Авто весит так много, потому что там банально очень много металла — многослойная броня. Она разная: и стальная, и композитная. Под кузовом тоже бронелисты есть, они как бы являются частью кузова. Думаю, броня может защитить автомобиль Трампа и от гранатомета. Точная информация засекречена, но иначе не было бы смысла в такой защите. Безусловно, машина защищена и от любого стрелкового оружия», — отметил автоэксперт Максим Кадаков.