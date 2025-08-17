Истребители и лимузин: Запад в ярости от встречи Путина на Аляске

Западные лидеры остались недовольны эффектным приемом российского президента Владимира Путина на встрече с главой США Дональдом Трампом в Анкоридже. Его встретили красной ковровой дорожкой, пролетом самого дорогого бомбардировщика в мире и уникальным бронированным лимузином Трампа.
Что всех больше разозлило западных политиков, в чем особенность поприветствовавшего Путина бомбардировщика и от какого оружия может защитить автомобиль Трампа — в материале aif.ru.
Самый дорогой бомбардировщик в мире.
Первое, на что обратили внимание западные политики и мировые СМИ, то, что прилетевшего на Аляску Путина поприветствовал стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22.
Первый считается самым дорогим бомбардировщиком в мире. Его примерная стоимость оценивается в 2−2,5 млрд долларов.
В разговоре с aif.ru генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что на языке военных значит этот жест.
«Пролет истребителей над президентами после их встречи в “переводе” с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Кроме того, традиционно самолет, на котором передвигается почетное лицо, также встречают и провожают еще и в воздухе. Точно так же поступает и Россия, когда на переговоры прилетают первые лица», — отметил Липовой.
Лимузин с «красной» кнопкой и защитой от гранатометов.
Нетипичным жестом со стороны Трампа стало и то, что он предложил Путину прокатиться на его бронированном лимузине. До президента РФ на нем ездили всего два зарубежных лидера — президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Японии Синдзо Абэ.
Aif.ru выяснил, что главный автомобиль кортежа американского президента — Cadillac One под названием The Beast — впервые показали в 2018 году. Его создали на основе среднего грузовика.
При длине в 5, 5 метра он может весить около 9 тонн из-за очень плотной брони.
«Авто весит так много, потому что там банально очень много металла — многослойная броня. Она разная: и стальная, и композитная. Под кузовом тоже бронелисты есть, они как бы являются частью кузова. Думаю, броня может защитить автомобиль Трампа и от гранатомета. Точная информация засекречена, но иначе не было бы смысла в такой защите. Безусловно, машина защищена и от любого стрелкового оружия», — отметил автоэксперт Максим Кадаков.
Лимузин Трампа оборудован шинами, которые не боятся прострелов, также там предусмотрена система аварийного покидания автомобиля. Внутри находятся минимум два помповых дробовика, камеры ночного видения, спутниковая связь, тревожная «красная» кнопка и баллоны с кислородом на случай химической атаки.
Водитель американского президента — обязательно сотрудник ЦРУ. Личное оружие также есть у каждого из его охранников.
По словам специалиста, автомобиль оборудован утолщенными стеклами, которые не опускаются. Исключением является стекло со стороны водителя, оно может приоткрываться на расстояние размером с ладонь.
«Не знаю, как у Трампа, но в автомобиле экс-президента США Барака Обамы был еще и запас крови, редкой четвертой группы», — добавил Кадаков.
Реакция Запада на встречу на Аляске.
Реакция Запада на встречу Путина и Трампа и формат приветствия российского президента не заставили себя ждать. Первыми впечатлениями поделились американские СМИ. В частности, CNN назвали победой Путина расстеленную перед ним красную дорожку и поездку на лимузине Трампа.
Польская газета Rzeczpospolita аналогично оценила встречу Путина и Трампа, назвав ее значительным достижением российского лидера.
В Верховной раде партнерство Путина и Трампа назвали «очень пугающей перспективой» для Украины.
Украинский депутат Инна Совсун отметила, что атмосфера встречи резко контрастировала с визитом Владимира Зеленского в Белый дом в феврале. Тогда главу киевского режима, по словам Совсун, встретили как «врага».
На следующий день после встречи стало известно, что в ЕС в режиме повышенной секретности обсуждали саммит на Аляске. После этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о скором проведении новой сессии так называемой «коалиции желающих».
Ранее Анатолий Вассерман сообщил, что встречей с Путиным Трамп начал рушить наследие «секты Байдена».