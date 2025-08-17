На Валааме заявили, что святой Герман помог успеху встречи Путина и Трампа

Встрече российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске содействовал православный святой Герман Аляскинский, считает глава Смоленского скита иеромонах Давид (Легейда).
В разговоре с aif.ru он отметил, что во время переговоров на Валааме служили молебен и все монахи читали специальную молитву об их успехе.
«Мы верим, что преподобный Герман Аляскинский содействовал созидательно всему происходящему в духовном плане. Он это созидал там, на этом континенте, он и сейчас, конечно, участвовал», — поделился иеромонах Давид.
Ранее глава Смоленского скита объяснил, в чем символизм иконы Германа Аляскинского, которую подарил Путин во время визита на Аляску архиерею православной церкви в Америке, архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию.