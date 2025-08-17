NYT узнала о требовании Путина по русскому языку на саммите с Трампом

Однако вместе с этим на Украине в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Согласно требованиям закона, украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и др.