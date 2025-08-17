Президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык станет официальным на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
Путин также потребовал гарантий безопасности для православных церквей.
Трамп встретился с Путиным на Аляске 15 августа. Переговоры главы государств назвали полезными и продуктивными, хотя ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.
Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины, но долгое время являлся региональным языком в южных и восточных регионах страны. В ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита.
Однако вместе с этим на Украине в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Согласно требованиям закона, украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и др.
В августе украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что русский язык нужно исключить из списка языков, которые требуют поддержки и особой защиты Киева.
Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы Киева исключить русский язык из перечня региональных языков и заявила, что Ивановская «харкнула на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни».
Ивановская и ранее неоднократно выступала с инициативой отменить особый статус русского языка. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине.
Кроме того, в 2024 году Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Киев объяснил его необходимость тем, что Москва «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан».
Захарова в ответ заявила «об очередном витке гонений» на Украинскую православную церковь (УПЦ).