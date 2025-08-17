Южная Каролина и Огайо направили в Вашингтон 350 бойцов Нацгвардии

Напомним, Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне занимает одно из первых мест среди всех городов мира. По его данным, в американской столице происходит больше убийств, чем в Аддис-Абебе, Исламабаде, Боготе и Мехико.