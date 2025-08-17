Южная Каролина и Огайо направили в Вашингтон 350 бойцов Нацгвардии

Губернатор Генри Макмастер распорядился об отправке 200 военнослужащих Национальной гвардии штата в Вашингтон (округ Колумбия). Гвардейцы будут оказывать поддержку федеральным правоохранительным органам в соответствии с указом республиканца о восстановлении законности и порядка в округе Колумбия.
Губернатор Огайо Майк Деуайн, со своей стороны, пообещал направить в Вашингтон 150 гвардейцев.
Ранее Трамп объявил о ряде мер, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне, включая передачу полиции округа под прямой контроль федерального правительства, направление Национальной гвардии в столицу, а также возможность привлечения вооружённых сил в случае необходимости.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне занимает одно из первых мест среди всех городов мира. По его данным, в американской столице происходит больше убийств, чем в Аддис-Абебе, Исламабаде, Боготе и Мехико.