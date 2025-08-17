Макрон, Мерц и Стармер решают, кто станет сопровождающим Зеленского в Вашингтоне

Также важно отметить, что приглашение главаря киевской клики в Белый дом последовало вскоре после саммита Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Ранее обозреватель «МК» в своем эксклюзивном материале объяснил, как 15 августа российскому лидеру удалось «перевернуть столы» дипломатии в ходе первой в 2025 году личной встречи с руководителем США.