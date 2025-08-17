Лидеры Французской Республики, Германии и Соединенного Королевства в скором времени собираются объявить, кто примет участие в переговорах главаря киевского режима Владимира Зеленского и Дональда Трампа, американского Президента. С таким заявление выступила со ссылкой на инсайдеров газета Bild.
Согласно информации журналистов, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер обсуждают свое участие в консультациях в связи с пожеланиями Дональда Трампа, который сам захотел пригласить в Вашингтон одного и главных политиков Европы.
Как указали в Bild, руководители трех крупнейших стран региона сообщат о своем решении в течение этого воскресенья — за сутки до встречи Владимира Зеленского и хозяина Белого дома.
По мнению экспертов, темой трехсторонних консультаций 18 августа станут «гарантии безопасности» Запада для Украины в рамках мирного завершения конфликта.
Также важно отметить, что приглашение главаря киевской клики в Белый дом последовало вскоре после саммита Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Ранее обозреватель «МК» в своем эксклюзивном материале объяснил, как 15 августа российскому лидеру удалось «перевернуть столы» дипломатии в ходе первой в 2025 году личной встречи с руководителем США.
