Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил Президента Индонезии с юбилеем независимости

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Индонезии.

Источник: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости Республики Индонезия, передает BAQ.KZ.

«Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с Вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Республика Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.