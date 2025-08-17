Мелони может присоединиться к переговорам Трампа и Зеленского в Вашингтоне

В преддверии встречи в Вашингтоне Фридрих Мерц дал Владимиру Зеленскому несколько советов по общению с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового конфликта. Он добавил, что планирует поднять эту тему на встрече «коалиции желающих». Также в ходе мероприятия европейские лидеры намерены обсудить итоги переговоров президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома на Аляске.