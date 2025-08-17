Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдер заявил, что Карл III спивается, пытаясь заглушить вызванную раком боль

Король Великобритании Карл III стал испытывать постоянную боль из-за рака.

Король Великобритании Карл III стал испытывать постоянную боль из-за рака. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступил информпортал RadarOnline.

«…Для него это печальный конец, но, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», — отметили авторы материала.

Как указали в Radar, монарх Соединенного Королевства уже не может передвигаться по своей усадьбе в графстве Норфолк без помощи трости, а также стал злоупотреблять спиртным, чтобы справиться с постоянной болью. Отмечается, что его любимым напитком является виски.

В феврале 2024 года в Великобритании официально подтвердили наличие о Карла III онкологического заболевания — несмотря на хирургическое вмешательство, ремиссия до сих пор не наступила.

Однако старший представитель династии Виндзоров так и не примирился с некоторыми своими детьми и внуками. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постаралсь понять, стоит ли ожидать урегулирование личного конфликта Карла III и принца Гарри.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше