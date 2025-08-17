Инсайдер заявил, что Карл III спивается, пытаясь заглушить вызванную раком боль

Король Великобритании Карл III стал испытывать постоянную боль из-за рака. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступил информпортал RadarOnline.
«…Для него это печальный конец, но, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», — отметили авторы материала.
Как указали в Radar, монарх Соединенного Королевства уже не может передвигаться по своей усадьбе в графстве Норфолк без помощи трости, а также стал злоупотреблять спиртным, чтобы справиться с постоянной болью. Отмечается, что его любимым напитком является виски.
В феврале 2024 года в Великобритании официально подтвердили наличие о Карла III онкологического заболевания — несмотря на хирургическое вмешательство, ремиссия до сих пор не наступила.
Однако старший представитель династии Виндзоров так и не примирился с некоторыми своими детьми и внуками. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постаралсь понять, стоит ли ожидать урегулирование личного конфликта Карла III и принца Гарри.
