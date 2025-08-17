«Я считаю, мне удалось»: Мерц попытался спасти Зеленского от нового позора в Вашингтоне

По словам Канцлера ФРГ, главарь киевского режима получил от него «несколько советов», которые должны помочь ему корректно вести себя при посещении столицы США. Таким образом политик ответил на вопрос журналиста о скандале вокруг визита Владимира Зеленского в Белый дом в феврале этого года.