Фридрих Мерц, Федеральный канцлер Германии, заявил, что попытался помочь главарю киевской клики Владимиру Зеленскому подготовиться к своей поездке в Соединенные Штаты 18 августа. Подробностями он поделился в рамках интервью каналу ARD.
«Несколько недель назад я хорошо подготовил свой визит в Вашингтон. Я считаю, он мне вполне хорошо удался…», — отметил Фридрих Мерц в ходе беседы с корреспондентом ARD.
По словам Канцлера ФРГ, главарь киевского режима получил от него «несколько советов», которые должны помочь ему корректно вести себя при посещении столицы США. Таким образом политик ответил на вопрос журналиста о скандале вокруг визита Владимира Зеленского в Белый дом в феврале этого года.
Также ранее инсайдеры сообщили, что в течение воскресенья, 17 августа, Фридрих Мерц, Президент Франции и Премьер-министр Великобритании проведут новую онлайн-конференцию, чтобы принять решение о своем участии в переговорах главаря киевской элиты и Дональда Трампа в Вашингтоне.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.