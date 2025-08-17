Рогов заявил, что встреча Путина и Трампа загнала Зеленского в угол

«Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости».