Операторы БПЛА «Днепра» ликвидировали на Херсонщине французских наемников и их технику

Солдаты группировки войск «Днепр» Российской Армии уничтожили в Херсонской области наемников из Франции, которые приехали служить в формированиях ВСУ.

Солдаты группировки войск «Днепр» Российской Армии уничтожили в Херсонской области наемников из Франции, которые приехали служить в формированиях ВСУ. Подробностями оператор воздушных дронов с позывным Хаба поделился в рамках интервью РИА Новости.

«…Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам ихним», — отметил боец в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.

По словам «Хабы», ликвидировать группировку наемников и их технику удалось с помощью беспилотников. На уничтожение приватиров потребовалось всего около часа.

Солдат добавил, что среди иностранных комбатантов на Херсонском направлении сейчас присутствуют не только выходцы из Европы, но и из Грузии.

Стоит отметить, что лояльные к украинским боевикам французы также лоббируют их интересы в политике. Ранее представитель дипведомства Пятой Республики заявил, что его страна отказывается принять проект демилитаризации Незалежной.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

