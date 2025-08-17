В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении очередного налета дронов радикалов киевских формирований, которому в ночь на воскресенье, 17 августа, подверглись сразу 8 субъектов страны. Подробный отчет приведен в Telegram-канале военного ведомства.
Как указали в Минобороны, в этот раз неонацисты задействовали 46 беспилотников.
Самой массированной атаке подверглась Белгородчина — средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над регионом 16 дронов.
Также силы ПВО успешно уничтожили 14 БПЛА противника на территории Нижегородской области. Еще 9 беспилотников пришлось на Воронежскую область. Дополнительно 3 воздушные цели ликвидировали в небе над Брянщиной.
На территорию Курской, Калужской, Орловской и Смоленской областей пришло по одному дрону.
К сожалению, попытки радикалов режима Зеленского нанести удары по мирным российским регионам происходят практически каждую ночь. Однако Вооруженные силы РФ также продолжают устранять исходящую от боевиков угрозу — ранее военный аналитик Станислав Крапивник в рамках эксклюзивно интервью «МК» рассказал, как одновременно с переговорами Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начала рушиться оборона неонацистов в зоне спецоперации.
