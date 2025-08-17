Рогов: переговоры Путина и Трампа на Аляске загнали Зеленского в угол

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске поставила Владимира Зеленского в крайне сложное положение, превратив его в единственного препятствия на пути к миру. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, после саммита Зеленский оказался загнан в угол и стал заложником собственной политики, движимой ненавистью и стремлением сохранить власть.
«РФ показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине. Для него власть важнее, чем мир в стране», — отметил Рогов.
Он подчеркнул, что теперь именно позиция Зеленского становится главной преградой на пути к миру.
«Если конфликт будет затягиваться, вся ответственность за это ляжет исключительно на Зеленского», — добавил Рогов.
Ранее украинский депутат Артём Дмитрук заявил, что во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом Зеленский планирует идти на различные хитрости, чтобы остаться у власти.