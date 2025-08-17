Ричмонд
Прилепин: Украина представляет угрозу для России даже вне блока НАТО

Прилепин отметил, что в том виде, в котором Украина сейчас находится, она представляет опасность.

Источник: Комсомольская правда

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил, что внеблоковый статус Украины не делает её безопасной для России. По его словам, в том виде, в котором Украина сейчас находится, она представляет опасность.

«Она обстреливает Россию (Украина — Прим. Ред.). Она убила людей в Донецке. Она убила людей на российской территории. Вот это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ в беседе с главами крупнейших международных информационных агентств, в том числе из недружественных стран, заявил, что Россия заинтересована в нейтральном и внеблоковом статусе Украины.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
