Прилепин: Украина представляет угрозу для России даже вне блока НАТО

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил, что внеблоковый статус Украины не делает её безопасной для России. По его словам, в том виде, в котором Украина сейчас находится, она представляет опасность.
«Она обстреливает Россию (Украина — Прим. Ред.). Она убила людей в Донецке. Она убила людей на российской территории. Вот это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ в беседе с главами крупнейших международных информационных агентств, в том числе из недружественных стран, заявил, что Россия заинтересована в нейтральном и внеблоковом статусе Украины.