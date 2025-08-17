Лукашенко поздравил индонезийцев с Днем Независимости

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Индонезии Прабово Субианто и народ этой страны с Днем Независимости, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Минске. Подтверждаю стремление к расширению отношений с вашей страной в разных отраслях как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках», — говорится в поздравлении.
Белорусский лидер отметил, что географическое расстояние не является преградой для развития устойчивых отношений между странами.
Лукашенко также выразил уверенность, что схожесть взглядов двух стран на глобальные вопросы дает возможности для значительной диверсификации торгово-экономических связей и активизации контактов на всех уровнях.
Президент Беларуси пожелал Прабово Субианто отличного здоровья и неисчерпаемой созидательной энергии, а дружественному индонезийскому народу — мира и прогресса.
Встреча в Минске.
В июле президент Индонезии Прабово Субианто побывал в Минске.
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял индонезийского коллегу у себя дома. Их беседа продолжалась около трех часов, в течение которых они обсудили широкий круг вопросов. Прабово Субианто также пригласил Александра Лукашенко посетить Индонезию. Белорусский лидер приглашение принял.
Глава Беларуси посещал Индонезию с официальным визитом весной 2013 года. По прибытии он возложил венок к Монументу Национальных героев «Калибата» и оставил запись в Книге почетных гостей. В Джакарте он провел переговоры с президентом Сусило Бамбанг Юдойоно. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах и вопросы активизации торговли. Тогда же был подписан пакет соглашений и меморандумов о взаимодействии.