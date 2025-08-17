Лукашенко поздравил индонезийцев с Днем Независимости

Глава Беларуси посещал Индонезию с официальным визитом весной 2013 года. По прибытии он возложил венок к Монументу Национальных героев «Калибата» и оставил запись в Книге почетных гостей. В Джакарте он провел переговоры с президентом Сусило Бамбанг Юдойоно. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах и вопросы активизации торговли. Тогда же был подписан пакет соглашений и меморандумов о взаимодействии.