В Воронежской области восстановили ж/д сообщение после атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подвел промежуточные итоги атаки дронов радикалов ВСУ в ночь на воскресенье, 17 августа. Соответствующую информацию он привел в своем Telegram-канале.
«Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено», — сообщил Александр Гусев.
Глава области добавил, что режим тревоги продолжает действовать на территории всего субъекта, однако новые налеты на Лискинский и Острогожский районы не ожидаются. В то же время в городе Воронеж отменен Красный уровень воздушной угрозы.
Данная публикация была сделана в 06:12 по Московскому времен — в 04:46 Александр Гусев сообщил о пострадавшем сотруднике железнодорожной станции.
Также в Министерстве обороны РФ уже подвели итоги отражения налета БПЛА киевских боевиков на 8 областей страны.
