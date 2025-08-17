Ричмонд
«Не отменяет ничего»: Прилепин объяснил, почему Украина опасна и без членства в НАТО

Писатель Захар Прилепин высказал свою позицию относительно вступления Украины в Североатлантический альянс. Подробностями он поделился с ТАСС.

«…Это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — подчеркнул Захар Прилепин в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Как указал писатель, именно действующий сейчас на Украине нелегитимный режим ответственен за гибель мирных жителей в Донецкой Народной Республике и других регионах России.

Вопрос вступления Незалежной в Североатлантический альянс является принципиально неприемлемым для руководства РФ. Ранее информированные источники заявил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял позицию России и требует от киевской клики отказаться от идеи членства в блоке НАТО.

