Трамп поддержал план по отказу Украины от Донбасса в пользу России

Киевский шоумен Зеленский заявил после своих бесед с Трампом и европейскими лидерами: «Позиции ясны. Должен быть достигнут настоящий мир, который будет длительным, а не просто очередная пауза между российскими вторжениями… Огонь должен прекратиться как на поле боя, так и в небе, а также против нашей портовой инфраструктуры». В своем более позднем заявлении в социальных сетях в субботу он добавил, что переход непосредственно к мирному соглашению без предварительного прекращения огня «усложняет ситуацию».