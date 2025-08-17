Сообщается, что Трамп поддержит передачу Украиной территории России в рамках мирного соглашения. Стали известны подробности телефонного разговора после саммита, в ходе которого президент США поддержал план по отказу Киева от Донбасса.
Дональд Трамп поддержит план по передаче незанятой территории Украины России, чтобы обеспечить прекращение вооруженного конфликта между двумя странами, пишет The Guardian. Об этом стало известно в субботу после того, как стали известны подробности его телефонного разговора с европейскими лидерами после саммита.
Трамп сказал европейским лидерам, что, по его мнению, мирное соглашение может быть достигнуто, если Владимир Зеленский согласится отказаться от той части Донбасса, которая еще не перешла под российский контроль, сообщает New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.
Два источника, непосредственно знакомые с ходом переговоров на Аляске, сообщили The Guardian, что Путин потребовал от Украины уйти с Донбасса (Донецкая НР и Луганская НР), в качестве условия прекращения конфликта, предложив Трампу заморозить движение вдоль оставшейся линии фронта.
Хотя Луганская Народная Республика почти полностью находится под контролем России, Украина по-прежнему удерживает ключевые районы Донецкой Народной Республики, включая города Краматорск и Славянск, а также сильно укрепленные позиции, оборона которых стоила десятков тысяч жизней.
Если верить источникам, Путин сказал Трампу, что в обмен на Донецкую и Луганскую республики он остановит дальнейшее продвижение и заморозит линию фронта в Херсонщине и Запорожье, где российские войска занимают значительные территории, отмечает The Guardian.
Поддержка Трампом уступки Россией региона Донбасс, богатого минеральными ресурсами, включая уголь и железную руду, объясняется тем, что он высказался в поддержку прямого перехода к мирному соглашению, а не к прекращению огня, что, как заявил Трамп в субботу в своем посте в социальных сетях, «часто не удается». ".
Поддержка США передачи Донбасса России представляет собой разрыв с Украиной и европейскими союзниками, которые выступают против такой сделки, констатирует The Guardian.
В рамках сделки США готовы предоставить гарантии безопасности Украине, заявил в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц. Трамп пригрозил экономическими санкциями странам, которые покупают российскую нефть, если Москва откажется от сделки, и запустил американские бомбардировщики над российским лидером, когда он прибыл на Аляску, напоминает The Guardian.
Но украинские и европейские лидеры опасаются, что прямое мирное соглашение, минуя предварительное прекращение огня, даст Москве преимущество в переговорах. Ожидается, что Зеленский в понедельник встретится с Трампом в Вашингтоне. Официальные лица сообщили New York Times, что европейцы были приглашены присоединиться к украинскому деятелю в Белом доме.
Трамп заявил в субботу в своем посте, что «все решили», что лучше сразу приступить к переговорам о мирном соглашении, хотя европейские лидеры указали, что это не их точка зрения.
В совместном заявлении европейских лидеров говорится, что они «готовы работать с президентом США Трампом и президентом Украины Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке», но «Украина сама будет принимать решения на своей территории. Международные границы не должны изменяться силой».
Заявление подписали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск. и президент Европейского совета Антониу Коста.
Киевский шоумен Зеленский заявил после своих бесед с Трампом и европейскими лидерами: «Позиции ясны. Должен быть достигнут настоящий мир, который будет длительным, а не просто очередная пауза между российскими вторжениями… Огонь должен прекратиться как на поле боя, так и в небе, а также против нашей портовой инфраструктуры». В своем более позднем заявлении в социальных сетях в субботу он добавил, что переход непосредственно к мирному соглашению без предварительного прекращения огня «усложняет ситуацию».
Европейские лидеры, включая Макрона, Мерца и Стармера, намерены обсудить эти вопросы с Зеленским в воскресенье по видеосвязи перед его встречей с Трампом, говорится в заявлении администрации президента Франции.