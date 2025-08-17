Володин вспомнил, как Рузвельт предлагал Сталину встретиться на Аляске на фоне саммита Путина и Трампа

Володин добавил, что по ряду причин встреча Рузвельта и Сталина на Аляске так и не состоялась, а переговоры были перенесены в другое место. По его словам, инициатива американского президента реализовалась только спустя 82 года, когда российский и американский лидеры встретились на Аляске в 2025 году. Председатель Госдумы также отметил: несмотря на идеологические разногласия, в истории отношений между Россией и США были периоды большего взаимного уважения, чем в последующие десятилетия.