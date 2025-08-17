Володин вспомнил, как Рузвельт предлагал Сталину встретиться на Аляске на фоне саммита Путина и Трампа

Володин напомнил о несостоявшемся ранее саммите на Аляске.
Впервые идея провести российско-американский саммит на Аляске возникла еще в 1943 году: тогда президент США Франклин Рузвельт предложил лидеру СССР Иосифу Сталину встретиться на этой территории. Об этом напомнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Аляска впервые стала местом для встречи глав России и США, хотя такая возможность была несколько ранее. 5 мая 1943 года президент США Рузвельт обратился к руководителю СССР Сталину с просьбой провести встречу на Аляске», — написал Володин, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как он написал в своем канале в Мах, в послании американский президент отмечал вклад СССР в борьбу с фашизмом и предлагал обсудить с советским лидером военное положение на суше и на море.
Володин добавил, что по ряду причин встреча Рузвельта и Сталина на Аляске так и не состоялась, а переговоры были перенесены в другое место. По его словам, инициатива американского президента реализовалась только спустя 82 года, когда российский и американский лидеры встретились на Аляске в 2025 году. Председатель Госдумы также отметил: несмотря на идеологические разногласия, в истории отношений между Россией и США были периоды большего взаимного уважения, чем в последующие десятилетия.
Ранее на военной базе Элмендорф-Ричардсон (штат Аляска) прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча продолжалась почти три часа в узком составе. Российскую делегацию возглавили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
По результатам переговоров Дональд Трамп отметил, что дальнейшее разрешение украинского конфликта находится в компетенции президента Владимира Зеленского и стран Европы. Кроме того, он отказался от намерения усиливать давление на Россию. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.