Один из главных союзников России может выступить гарантом безопасности для Украины

На саммите России и США на Аляске обсуждалась возможность привлечения Китая в качестве одного из гарантов безопасности Украины. Согласно сообщению газеты Wall Street Journal, хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил европейским лидерам готовность обеспечить гарантии безопасности для Незалежной.

Источник: Life.ru

Тем временем источник Axios уточнил, что в ходе переговоров Китай был назван потенциальным участником в обеспечении безопасности Киева.

Отношения России и Китая характеризуются стратегическим партнёрством, основанным на взаимовыгодном сотрудничестве. Страны активно развивают экономические связи (торговля, энергетика, инвестиции), координируют позиции на международной арене (ООН, ШОС, БРИКС) и проводят совместные военные учения.

Напомним, на встрече 15 августа 2025 года на Аляске президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили гарантии безопасности для Украины и пути урегулирования конфликта. Так, американский лидер исключил вступление Украины в НАТО, предложив альтернативные гарантии безопасности по типу статьи 5, но без участия альянса, с возможным вовлечением США, Европы и других стран. Он отметил, что решение по территориальным вопросам остаётся за Украиной, упомянув идею «обмена территориями». Путин выразил готовность обсуждать гарантии безопасности, подчеркнув, что Россия заинтересована в прекращении конфликта и устранении его первопричин.

