Один из главных союзников России может выступить гарантом безопасности для Украины

Напомним, на встрече 15 августа 2025 года на Аляске президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили гарантии безопасности для Украины и пути урегулирования конфликта. Так, американский лидер исключил вступление Украины в НАТО, предложив альтернативные гарантии безопасности по типу статьи 5, но без участия альянса, с возможным вовлечением США, Европы и других стран. Он отметил, что решение по территориальным вопросам остаётся за Украиной, упомянув идею «обмена территориями». Путин выразил готовность обсуждать гарантии безопасности, подчеркнув, что Россия заинтересована в прекращении конфликта и устранении его первопричин.