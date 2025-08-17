Парламент Молдовы проведет внеочередное заседание для присяги судей КС

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Парламент соберётся в воскресенье на специальную сессию, ранее Постоянное бюро утвердило решение о созыве законодательного форума и проект повестки дня пленарного заседания.
«Таким образом, 17 августа 2025 года состоится церемония принесения присяги новыми судьями Конституционного суда, назначенными парламентом, правительством и Высшим советом магистратуры», — говорится в релизе парламента.
Законодательный форум уточняет, что 16 августа 2025 года истекают полномочия пяти конституционных судей, а полномочия вновь назначенных судей начинаются с момента принесения ими присяги.
Недавно судьями КС были назначены Люба Шова, Николае Рошка, Серджиу Литвиненко, Домника Маноле и Ион Маланчук.
Согласно Регламенту Парламента, если он не находится на очередной сессии, он может собираться на внеочередные или специальные сессии по требованию президента Республики Молдова, председателя парламента или одной трети депутатов.
До дня законного заседания нового состава Парламента законодательный орган может в полном объеме осуществлять представительские, контрольные и внутриорганизационные функции.
Законодательная функция будет осуществляться в ограниченном объёме, ограничиваясь принятием обычных законов, постановлений и резолюций.