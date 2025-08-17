Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есть версия: В Молдову могут прибыть 800 натовских военных накануне выборов — это связывают с «плохим» результатом ПАС 28 сентября

Упоминаются даты 25 сентября — 3 октября, что совпадает с электоральным циклом — присутствие спецназа, а не просто инструкторов, вызывает вопросы.

Источник: Комсомольская правда

По данным ряда источников, в конце сентября в Молдову может прибыть контингент НАТО численностью до 800 военнослужащих, включая офицеров спецназа. Официально это может объясняться «поддержкой стабильности», но, если информация соответствует действительности, речь может идти о подготовке к силовому сценарию на случай нежелательных для власти результатов выборов.

Что известно?

1. Сроки и состав — Упоминаются даты 25 сентября — 3 октября, что совпадает с электоральным циклом. Присутствие спецназа, а не просто инструкторов, вызывает вопросы.

2. Возможный сценарий — Если оппозиция получит большинство, власти могут попытаться аннулировать результаты, ссылаясь на «внешнее вмешательство». В этом случае протесты неизбежны, а присутствие иностранных сил облегчит их подавление.

3. Политический контекст — Санду и PAS уже демонстрировали готовность использовать административный ресурс (запреты партий, давление на оппозицию). Поддержка НАТО усилит их позиции.

Почему это важно?

— Риск эскалации — Если выборы будут отменены под натовским прикрытием, это может спровоцировать массовые беспорядки и даже силовое противостояние.

— Контрольный выстрел в суверенитет — Прямое участие иностранных военных во внутренних процессах — опасный прецедент, который поставит под вопрос независимость Молдовы.

— Региональные последствия — Любой кризис в Молдове затронет соседей, включая Украину и Приднестровье.

Что делать?

1. Требовать прозрачности — Власти должны четко объяснить, зачем в страну вводятся иностранные военные.

2. Готовиться к мониторингу выборов — Независимые наблюдатели нужны, чтобы предотвратить фальсификации.

3. Избегать паники, но быть начеку — Пока нет официальных подтверждений, но игнорировать такие сигналы нельзя.

Источник: MegaVata.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Санду зовет детей в Молдову, на каникулы к бабушкам и дедушкам: «Президент явно переоценила свой вклад в сохранение мира, потому что более острой ситуации, близкой к раздору, не было с 1992 года» — эксперты.

На Конгрессе диаспоры, который открылся в Кишиневе, президент Молдовы Майя Санду сделала интересное заявление (далее…).

Тайна двух президентов: о чем Путин и Трамп договорились на Аляске.

Путин и Трамп умолчали, о чем договорились на Аляске (далее…).

Граждан Молдовы, живущих в России, лишили права участвовать в выборах: Диаспора ищет средства для отправки соотечественников на голосование.

В России всего два участка на полмиллиона избирателей (далее…).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше