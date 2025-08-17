По данным ряда источников, в конце сентября в Молдову может прибыть контингент НАТО численностью до 800 военнослужащих, включая офицеров спецназа. Официально это может объясняться «поддержкой стабильности», но, если информация соответствует действительности, речь может идти о подготовке к силовому сценарию на случай нежелательных для власти результатов выборов.