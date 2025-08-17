По данным ряда источников, в конце сентября в Молдову может прибыть контингент НАТО численностью до 800 военнослужащих, включая офицеров спецназа. Официально это может объясняться «поддержкой стабильности», но, если информация соответствует действительности, речь может идти о подготовке к силовому сценарию на случай нежелательных для власти результатов выборов.
Что известно?
1. Сроки и состав — Упоминаются даты 25 сентября — 3 октября, что совпадает с электоральным циклом. Присутствие спецназа, а не просто инструкторов, вызывает вопросы.
2. Возможный сценарий — Если оппозиция получит большинство, власти могут попытаться аннулировать результаты, ссылаясь на «внешнее вмешательство». В этом случае протесты неизбежны, а присутствие иностранных сил облегчит их подавление.
3. Политический контекст — Санду и PAS уже демонстрировали готовность использовать административный ресурс (запреты партий, давление на оппозицию). Поддержка НАТО усилит их позиции.
Почему это важно?
— Риск эскалации — Если выборы будут отменены под натовским прикрытием, это может спровоцировать массовые беспорядки и даже силовое противостояние.
— Контрольный выстрел в суверенитет — Прямое участие иностранных военных во внутренних процессах — опасный прецедент, который поставит под вопрос независимость Молдовы.
— Региональные последствия — Любой кризис в Молдове затронет соседей, включая Украину и Приднестровье.
Что делать?
1. Требовать прозрачности — Власти должны четко объяснить, зачем в страну вводятся иностранные военные.
2. Готовиться к мониторингу выборов — Независимые наблюдатели нужны, чтобы предотвратить фальсификации.
3. Избегать паники, но быть начеку — Пока нет официальных подтверждений, но игнорировать такие сигналы нельзя.
Источник: MegaVata.
