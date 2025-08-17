Прилепин: Украина представляет угрозу для России даже вне НАТО

— В том виде, в котором Украина сейчас находится [вне НАТО], она представляет опасность. Она обстреливает Россию. Она убила людей в Донецке. Она убила людей на российской территории. Вот это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего, — сказал писатель, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о том, что страна не вступит в Североатлантический альянс.