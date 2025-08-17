Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилепин: Украина представляет угрозу для России даже вне НАТО

Внеблоковый статус Украины не делает ее безопасной по отношению к России. С таким мнением выступил подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

Внеблоковый статус Украины не делает ее безопасной по отношению к России. С таким мнением выступил подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

— В том виде, в котором Украина сейчас находится [вне НАТО], она представляет опасность. Она обстреливает Россию. Она убила людей в Донецке. Она убила людей на российской территории. Вот это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего, — сказал писатель, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о том, что страна не вступит в Североатлантический альянс.

По словам Прилепина, на саммите в Анкоридже президент России Владимир Путин обсуждал с американским коллегой альтернативные способы обеспечения безопасности как для России, так и для Украины, а утверждение об исключении вступления Украины в НАТО было сделано лишь «для публики», передает ТАСС.

До этого Трамп также заявил, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией. По словам главы государства, в то же время в этом процессе свою роль могут сыграть Европа и «другие страны».

При этом в субботу, 16 августа, американский лидер обсудил с главами государств Европейского союза возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше