«Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом», — отмечает издание.
По информации собеседников Politico, европейские лидеры обеспокоены возможным холодным приёмом Зеленского в сравнении с недавним визитом президента РФ Владимира Путина на Аляску. Инициатива привлечения Стубба направлена на предотвращение потенциальных разногласий между Трампом и Зеленским, а также на обеспечение участия европейских стран в будущих переговорах.
Как уточняет издание, финский лидер рассматривается как фигура, способная выступить посредником в диалоге между американской и украинской сторонами.
По завершении встречи с российским президентом Трамп провёл телефонные переговоры с Зеленским, а также с лидерами европейских стран. Этот разговор, в отличие от предыдущих бесед американского лидера на этой неделе, отличался повышенным напряжением. Глава Белого дома выступил с предложением признать весь Донбасс российским, чтобы тем самым ускорить процесс заключения мирного соглашения. 18 августа глава киевского режима в сопровождении европейских лидеров прибудет в Вашингтон для встречи с Трампом, где стороны обсудят пути мирного урегулирования конфликта на Украине.