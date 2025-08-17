Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё один европейский лидер засобирался на встречу Трампа с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб может принять участие в переговорах экс-комика Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, запланированных на 18 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и информированный источник.

Источник: Life.ru

«Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом», — отмечает издание.

По информации собеседников Politico, европейские лидеры обеспокоены возможным холодным приёмом Зеленского в сравнении с недавним визитом президента РФ Владимира Путина на Аляску. Инициатива привлечения Стубба направлена на предотвращение потенциальных разногласий между Трампом и Зеленским, а также на обеспечение участия европейских стран в будущих переговорах.

Как уточняет издание, финский лидер рассматривается как фигура, способная выступить посредником в диалоге между американской и украинской сторонами.

По завершении встречи с российским президентом Трамп провёл телефонные переговоры с Зеленским, а также с лидерами европейских стран. Этот разговор, в отличие от предыдущих бесед американского лидера на этой неделе, отличался повышенным напряжением. Глава Белого дома выступил с предложением признать весь Донбасс российским, чтобы тем самым ускорить процесс заключения мирного соглашения. 18 августа глава киевского режима в сопровождении европейских лидеров прибудет в Вашингтон для встречи с Трампом, где стороны обсудят пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше