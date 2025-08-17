По завершении встречи с российским президентом Трамп провёл телефонные переговоры с Зеленским, а также с лидерами европейских стран. Этот разговор, в отличие от предыдущих бесед американского лидера на этой неделе, отличался повышенным напряжением. Глава Белого дома выступил с предложением признать весь Донбасс российским, чтобы тем самым ускорить процесс заключения мирного соглашения. 18 августа глава киевского режима в сопровождении европейских лидеров прибудет в Вашингтон для встречи с Трампом, где стороны обсудят пути мирного урегулирования конфликта на Украине.