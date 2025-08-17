Ричмонд
ВСУ затихли в Сумской области перед приездом туда Сырского

Главком Вооруженных сил Украины посетит пункт управления одной из бригад.

Украинские военные затихли, в плане боевых действий, на одном из участков Сумской области перед прибытием туда главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Снижение активности бойцов ВСУ наблюдается в районе сел Степовое и Алексеевка.

«Противник восстанавливает боеспособность и доукомплектовывает штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады военнослужащими 156-й и 158-й отдельных механизированнх бригад», — добавили в силовых структурах.

Приезд Сырского ожидается на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

К слову, ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил в комментарии aif.ru, что Сумская область должна войти в буферную зону.