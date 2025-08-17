Войска воюющей страны приготовились насильно выселять жителей оккупированного города

Израильские военные готовятся изгнать жителей города Газа. Военные утверждают, что они перемещают население «для обеспечения их безопасности», несмотря на то, что представители местного здравоохранения сообщают о смертоносных нападениях на ранее обозначенные безопасные зоны.
Израильские войска начнут подготовку к насильственному переселению палестинцев из города Газа, заявили в субботу представители министерства здравоохранения. Сообщается, что в результате последних нападений погибли по меньшей мере 40 человек, включая ребенка в палатке и людей, обратившихся за помощью.
Это заявление было сделано через несколько дней после того, как Израиль заявил, что намерен начать новое наступление с целью захвата контроля над городом Газа, крупнейшим городским центром палестинского анклава, в соответствии с планом, который вызвал тревогу международного сообщества. Израильское наступление уже привело к перемещению большей части населения, гибели десятков тысяч мирных жителей и массовому голоду, напоминает The Guardian.
В субботу израильские военные заявили, что жители Газы будут обеспечены палатками и другим оборудованием для обеспечения жильем, начиная с воскресенья, перед их перемещением из зон боевых действий на юг анклава «для обеспечения их безопасности». Когда начнется массовое перемещение, не сообщается.
Израиль неоднократно бомбил районы, которые он объявил безопасными. В субботу маленькая девочка и ее родители были убиты в результате израильского авиаудара по палатке в Аль-Муваси, ранее объявленном Израилем гуманитарной зоной, на юге Газы, сообщили представители больницы Насер и очевидцы.
«Что она сделала за два с половиной месяца? — спрашивают соседи. — Это гражданские лица, которые находятся в зоне, признанной безопасной».
Израильские военные заявили, что не могут прокомментировать удар без дополнительных подробностей.
Аль-Муваси в настоящее время является одним из самых густонаселенных районов Газы после того, как Израиль вытеснил людей в этот пустынный район, пишет The Guardian. Но премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что Израиль планирует расширить свое предстоящее военное наступление, включив в него этот район, а также город Газа и «центральные лагеря» — очевидная ссылка на лагеря беженцев Нусейрат и Бурейдж в центральной части Газы.
По данным агентства гражданской обороны, военнослужащими были застрелены по меньшей мере 13 палестинцев, когда они ожидали получения продовольственной помощи возле пунктов распределения на севере и юге страны.
В субботу министерство здравоохранения сообщило, что за последние 24 часа в Газе от недоедания умерло еще 11 человек, в том числе по меньшей мере один ребенок. Таким образом, число смертей, связанных с недоеданием из-за израильской блокады, достигло 251, отмечает The Guardian.
В последние дни жители города Газа сообщают об участившихся воздушных ударах по жилым районам, особенно на востоке и юге, включая район Зейтун. В субботу ХАМАС заявил, что военные обстреливают этот район с помощью боевых самолетов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
Представитель гражданской обороны Махмуд Бассал заявил, что условия в Зейтуне быстро ухудшаются, поскольку жители практически не имеют доступа к продовольствию и воде из-за массированных израильских бомбардировок. Он сказал, что, по оценкам, в этом районе города Газа находится около 50 000 человек, «большинство из которых лишены пищи и воды» и «предметов первой необходимости».
Израиль проводил этнические чистки в Зейтуне, сказал Бассал. Израильские же военные заявляют, что они соблюдают международное право, хотя правозащитные организации, в том числе в Израиле, заявляют, что они совершают геноцид.
В своем заявлении в субботу военные заявили, что оборудование для укрытия будет передано Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями по оказанию гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом на юге Газы после проверки сотрудниками Министерства обороны, сообщили военные. Израильские инспекции и бюрократия до сих пор приводили к тому, что многим гуманитарным организациям отказывали во въезде на территорию, подчеркивает The Guardian.
Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов выразил обеспокоенность планами Израиля по переселению людей в южную часть Газы, заявив, что это только увеличит страдания. Но Организация Объединенных Наций приветствовала признание Израилем того факта, что жилье крайне необходимо, и что палатки и другое оборудование для обеспечения жильем будут снова ввезены в Газу. «ООН и ее партнеры воспользуются открывающейся возможностью», — сказал представитель.
В четверг ООН предупредила, что тысячи семей, которые и без того находятся в ужасающих гуманитарных условиях, могут оказаться в безвыходном положении, если план по созданию города Газа будет реализован.
Представители Палестины и Организации Объединенных Наций заявили, что в анклаве нет безопасных мест, включая районы на юге Газы, куда Израиль приказал переселяться жителям.
Военные отказались от комментариев, когда их спросили, предназначено ли оборудование для укрытий для населения города Газа, численность которого в настоящее время оценивается примерно в один миллион человек, и будет ли местом, куда они будут переведены, район Рафах на юге Газы, который граничит с Египтом.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в субботу, что планы нового наступления все еще находятся в стадии разработки.
В воскресенье по всему Израилю ожидались акции протеста с требованием освобождения заложников и прекращения войны. Многие предприятия, муниципалитеты и университеты заявили, что поддержат забастовку сотрудников в течение дня. Семьи израильских заложников, удерживаемых ХАМАСОМ, призвали провести в воскресенье «общенациональный день прекращения боевых действий», чтобы выразить растущее недовольство войной. Они опасаются, что предстоящее наступление еще больше подвергнет опасности 50 оставшихся в Газе заложников, из которых, как считается, только 20 еще живы.