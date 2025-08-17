Войска воюющей страны приготовились насильно выселять жителей оккупированного города

Аль-Муваси в настоящее время является одним из самых густонаселенных районов Газы после того, как Израиль вытеснил людей в этот пустынный район, пишет The Guardian. Но премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что Израиль планирует расширить свое предстоящее военное наступление, включив в него этот район, а также город Газа и «центральные лагеря» — очевидная ссылка на лагеря беженцев Нусейрат и Бурейдж в центральной части Газы.