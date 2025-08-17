Двадцать лет социализма оказались под угрозой: выборы в Боливии могут изменить все

После регистрации в другой партии, но из-за запрета конституционного суда и суда по выборам, первый президент Боливии из числа коренных народов созвал протесты, которые переросли в смертельные столкновения с полицией. Моралес призывает своих сторонников проголосовать в воскресенье с нулевым результатом, утверждая, что если их будет больше, чем у ведущего кандидата, это будет означать, что он победил.