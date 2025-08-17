Двадцать лет социализма оказались под угрозой: выборы в Боливии могут изменить все

Боливийцы идут на выборы, которые могут положить конец 20 годам социализма в южноамериканской стране. Правые кандидаты лидируют в опросах, опережая разрозненных левых на фоне худшего экономического кризиса в стране за последние четыре десятилетия.
Жители Боливии идут на избирательные участки на выборах, которые могут ознаменовать сдвиг вправо и окончание почти 20-летнего правления левого социалистического движения (MAS), пишет The Guardian.
Партия MAS, пришедшая к власти после первых выборов Эво Моралеса в 2005 году, рискует потерять свой легальный статус, если ей не удастся набрать 3% голосов — порог, который она не преодолела в опросах общественного мнения.
Два кандидата от оппозиции идут практически вровень: правоцентристский бизнес-магнат и бывший министр планирования Самуэль Дориа Медина, за которым следует бывший президент Хорхе «Туто» Кирога, придерживающийся правых взглядов.
Как отмечает The Guardian, нынешний 61-летний президент Луис Арсе, ставший крайне непопулярным в условиях сильнейшего за последние четыре десятилетия экономического кризиса в стране, решил не баллотироваться.
В последние годы Арсе, бывший министром финансов при Моралесе в течение 14 лет, постепенно взял под свой контроль партию Mas. Он выдвинул кандидатуру своего 36-летнего министра правительства Эдуардо дель Кастильо, который набрал около 2% голосов, для участия в президентских выборах.
При этом 65-летний Эво Моралес является объектом ордера на арест за то, что он якобы является отцом 15-летнего ребенка, что привело к тому, что с октября он обосновался в регионе выращивания коки в центральной Боливии, пытаясь снова баллотироваться на пост президента.
После регистрации в другой партии, но из-за запрета конституционного суда и суда по выборам, первый президент Боливии из числа коренных народов созвал протесты, которые переросли в смертельные столкновения с полицией. Моралес призывает своих сторонников проголосовать в воскресенье с нулевым результатом, утверждая, что если их будет больше, чем у ведущего кандидата, это будет означать, что он победил.
«До призыва Моралеса число голосов, не полученных в результате голосования, составляло около 10%, сейчас оно составляет 12%. Даже если оно вырастет, я сомневаюсь, что оно будет намного выше, а число голосов, не полученных в результате голосования, имеет много причин, не только для него», — прогнозирует политический аналитик Карлос Торанцо.
Поскольку опросы общественного мнения в Боливии исторически были ненадежными, и многие избиратели по-прежнему не определились, Торанцо считает, что все еще есть «небольшой шанс», что во второй тур может пройти третий кандидат, который может опередить Дориа Медину или Кирогу: 36-летний сенатор Андронико Родригес.
Родригес, получивший наибольшее количество голосов среди левых, занимающий место между третьим и пятым, когда-то считался естественным наследником Моралеса из-за его коренных корней и лидерства в профсоюзе производителей коки, но был назван предателем за выдвижение собственной кандидатуры.
Будучи давним членом MAS, сенатор решил покинуть партию и баллотироваться от левой коалиции Alianza Popular — еще один признак того, насколько раздробленным стало голосование левых.
Энрике Мамани, лидер организации коренного населения аймара «Пончос Рохос», заявил, что поддержит сенатора, назвав Моралеса настоящим предателем. «Те, кто призывает к отмене голосования, — это горстка предателей борьбы наших бабушек и дедушек, которые проливали свою кровь и отдавали свои жизни за то, чтобы однажды мы могли получить это право голоса», — сказал он.
Около 7,9 миллиона боливийцев имеют право голосовать, предварительные результаты будут объявлены в 21:00 по местному времени. Главной темой кампании является экономический кризис, который аналитики считают худшим со времен гиперинфляции 1985 года, с нехваткой долларов и топлива, длинными очередями и стремительным ростом инфляции.
Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов или, по крайней мере, 40% с отрывом в 10 пунктов от занявшего второе место, 19 октября состоится беспрецедентный второй тур.
Для аналитика Торанцо ясно одно: MAS оставит власть, хотя «им будет трудно передать ее, потому что они удерживали ее в течение 20 лет, имея почти абсолютный контроль над парламентом, судебной системой и избирательной системой».
Арсе сказал The Guardian, что он будет уважать результат, если победят правые. Признавая, что его правительство было непопулярным, он возложил большую часть вины как за кризис, так и за упадок MAS на своего бывшего наставника Моралеса, чьи союзники по парламенту, по его словам, «саботировали и бойкотировали все наши законы».
«Как написал Фидель Кастро в своей книге, “история оправдает нас”, потому что в конечном счете люди поймут все, что нам пришлось пережить», — сказал Арсе, добавив: «Я уверен, что впоследствии население будет скучать по нам».