Двое мужчин пострадали в Курской области при атаке дрона на КАМАЗ

В результате удара пострадали двое пассажиров — мужчины 37 и 20 лет. С закрытыми черепно-мозговыми и минно-взрывными травмами, а также множественными осколочными ранениями их доставили в Курскую областную больницу. Хинштейн уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, и в настоящее время они находятся под присмотром медиков.