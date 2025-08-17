Двое мужчин пострадали в Курской области при атаке дрона на КАМАЗ

В Рыльском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, инцидент произошел накануне вечером на автодороге «Рыльск-Хомутовка». Беспилотник атаковал проезжавший мимо автомобиль КАМАЗ.
В результате удара пострадали двое пассажиров — мужчины 37 и 20 лет. С закрытыми черепно-мозговыми и минно-взрывными травмами, а также множественными осколочными ранениями их доставили в Курскую областную больницу. Хинштейн уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, и в настоящее время они находятся под присмотром медиков.
В завершение своего сообщения Александр Хинштейн призвал жителей быть бдительными и по возможности не возвращаться в приграничные районы, в которых сохраняется опасность из-за продолжающихся ударов со стороны ВСУ.
