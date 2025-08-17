Мерц дрессирует Зеленского перед новым визитом в США: в Германии боятся очередного психоза

Как известно, последний раз Зеленский был в США еще в феврале 2025 года. Однако тогда все кончилось грандиозным скандалом. Украинский политик стал хамить американскому лидеру Дональду Трампу, в ответ на что последний стал кричать. Тем не менее, 16 августа Зеленского все же пригласили снова.