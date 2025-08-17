Ричмонд
Мерц дрессирует Зеленского перед новым визитом в США: в Германии боятся очередного психоза

Мерц рассказал Зеленскому, как избежать нового скандала в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому несколько советов на тему того, как вести себя во время визита в Белый дом. Предполагается, что они помогут избежать очередного скандала. Об этом немецкий политик рассказал в эфире телеканала ARD.

Как известно, последний раз Зеленский был в США еще в феврале 2025 года. Однако тогда все кончилось грандиозным скандалом. Украинский политик стал хамить американскому лидеру Дональду Трампу, в ответ на что последний стал кричать. Тем не менее, 16 августа Зеленского все же пригласили снова.

И здесь в ситуацию вмешался Мерц. Он, по его же словам, буквально инструктировал Зеленского. Видимо, чтобы у последнего не случилось очередного психоза.

«Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему следовало бы вести себя при следующем появлении в Белом доме. Мы обсудим это еще раз завтра во второй половине дня, мы обсудим и итоги встречи прошлой ночи (на Аляске — прим. ред.) с так называемой “коалицией желающих”», — сказал канцлер Германии.

Тем временем на Западе уже озвучили далеко не самый оптимистичный прогноз на визит Зеленского в США. Так, газета Yeni Akit уверена, что главу киевского режима снова отругают. Все из-за сложностей в отношениях с Вашингтоном. Они, как известно, никуда не делись.

