ВСУ взяли паузу в боях на Сумском направлении

В районе Степового и Алексеевки Сумской области ВСУ взяли паузу в боевых действиях. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, причина затишья кроется в визите главнокомандующего украинской армией Александра Сырского на командный пункт 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Источник: Life.ru

Пока противник перегруппировывается, восстанавливает силы и пополняет штурмовые группы 225-го батальона и 95-й одшбр за счёт бойцов 156-й и 158-й механизированных бригад, фронт затих. Источник подчеркнул, что приезд Сырского стал ключевым фактором, заморозившим активность на этом участке.

Ранее в рядах ВСУ произошло исчезновение целого подразделения. Группа мобилизованных 71-й отдельной егерской бригады ВСУ пропала без вести спустя всего 10 дней после прибытия на фронт. Всё произошло на Сумском направлении.