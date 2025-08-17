ВСУ взяли паузу в боях на Сумском направлении

Пока противник перегруппировывается, восстанавливает силы и пополняет штурмовые группы 225-го батальона и 95-й одшбр за счёт бойцов 156-й и 158-й механизированных бригад, фронт затих. Источник подчеркнул, что приезд Сырского стал ключевым фактором, заморозившим активность на этом участке.