Эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй охарактеризовал визит президента России Владимира Путина в Анкоридж как «воплощение российского героизма».
Чжэн Жуньюй сравнил Путина с «робкими, избегающими проблем и склонными сбиваться в кучку» европейскими лидерами. Влияние российского президента выше, чем у руководителей стран Евросоюза, сказал эксперт.
Переговоры Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
