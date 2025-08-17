Ричмонд
Антиправительственные протесты в Сербии переросли в ожесточенные столкновения

В ходе антиправительственных протестов в Сербии участились ожесточенные столкновения.

В ходе антиправительственных протестов в Сербии участились ожесточенные столкновения. Полицию обвиняют в жестокости по отношению к демонстрантам, а беспорядки в городах продолжаются уже которую ночь подряд.

Антиправительственные протесты в Сербии усилились в пятницу вечером на фоне сообщений о жестокости полиции и чрезмерном применении силы, пишет The Guardian. Беспорядки проходят в городах по всей балканской стране, в том числе в столице Белграде, где полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов и попыталась разнять враждующие группы протестующих.

Десятки людей получили ранения в результате ожесточенных столкновений, а сотни были задержаны за последнюю неделю. Как отмечает The Guardian, девять месяцев в основном мирных антикоррупционных и демократических протестов достигли точки кипения.

В пятницу вечером президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство сильнее любого протеста, и похвалил полицию за ее поведение во время последних демонстраций.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич отрицал, что полиция применила чрезмерную силу, вместо этого обвинив демонстрантов в том, что они якобы напали на сотрудников полиции.

На видео в социальных сетях видно, как полицейские со щитами и дубинками избивают протестующих, а улицы освещаются сигнальными ракетами. Митинги в пятницу проходили под лозунгом: «Давайте покажем им, что мы не боксерская груша». Демонстранты, как сообщается, бросали камни и яйца в полицейских, которые затем атаковали их на широком бульваре перед зданием правительства Сербии.

Столкновения произошли между полицией, антиправительственными демонстрантами и сторонниками Вучича. Проправительственные демонстранты были обвинены в том, что они бросали фейерверки, камни и стеклянные бутылки в участников антиправительственных акций протеста, утверждает The Guardian.

В северном городе Нови-Сад в четверг вечером антиправительственные протестующие напали на штаб-квартиру правящей Сербской прогрессивной партии (SNS), скандируя «с ним покончено», разбили окна и покрыли стены красной краской.

Студенческие протесты начались в ноябре прошлого года после того, как в результате обрушения части крыши на железнодорожном вокзале Нови-Сада погибли 16 человек, напоминает The Guardian. Многие обвинили в трагедии глубоко укоренившуюся коррупцию и халатность в государственных инфраструктурных проектах.

Бдения в память о жертвах быстро переросли в массовые демонстрации, сотни тысяч сербов потребовали расследования трагедии, а также проведения досрочных выборов.

Протесты потрясли сербское правительство, в результате чего Милош Вучевич, занимавший пост премьер-министра во время катастрофы в Нови-Саде, подал в отставку, а его кабинет был распущен. Тем не менее, президент Вучич остается у власти, несмотря на обвинения в том, что он «подавляет демократические свободы, позволяя процветать коррупции».

Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, написал в пятницу в соцсетях, что он «обеспокоен» насильственными протестами в Сербии. «Я призываю к спокойствию и уважению права на мирные собрания. Сербские власти должны соблюдать стандарты Совета Европы. Верховенство закона и уважение прав человека должны восторжествовать».

