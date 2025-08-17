Антиправительственные протесты в Сербии переросли в ожесточенные столкновения

На видео в социальных сетях видно, как полицейские со щитами и дубинками избивают протестующих, а улицы освещаются сигнальными ракетами. Митинги в пятницу проходили под лозунгом: «Давайте покажем им, что мы не боксерская груша». Демонстранты, как сообщается, бросали камни и яйца в полицейских, которые затем атаковали их на широком бульваре перед зданием правительства Сербии.