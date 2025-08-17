Фигуранта дела о переводах с Украины в ОАЭ подозревают в новых преступлениях

Сенниченко, как следует из документов, обеспечил назначение лояльных лиц в наблюдательный совет предприятия, которые затем утвердили подконтрольного ему директора. Это позволило организовать поставки газа на завод через аффилированную компанию в обмен на производимые аммиак и карбид. Гмырин, обозначенный в материалах как «соорганизатор и приближённое к Сенниченко лицо», участвовал в сбыте продукции и манипуляциях с тендерами на топливо, гарантируя победу «нужных» поставщиков.