Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина не вторгаться на Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявил, что его китайский коллега Си Цзиньпин заявил ему, что Китай не будет вторгаться на Тайвань, пока Трамп находится у власти.
Трамп сделал эти комментарии в интервью Fox News в пятницу, в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине, отмечает Reuters.
«Я скажу вам, вы знаете, у вас очень похожие отношения с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Тайваня, но я не верю, что это каким-либо образом произойдет, пока я здесь. Посмотрим», — сообщил Дональд Трамп во время интервью специальному репортажу Fox News.
«Он сказал мне: “Я никогда не сделаю этого, пока вы президент”. Президент Си сказал мне это, и я сказал: “Что ж, я ценю это”, но он также сказал: “Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив”, — поведал Трамп.
Посольство Китая в Вашингтоне в пятницу назвало тему Тайваня «самым важным и чувствительным вопросом» в китайско-американских отношениях. «Правительство США должно придерживаться принципа “одного Китая” и трех совместных коммюнике США и Китая, разумно подходить к вопросам, связанным с Тайванем, и искренне защищать китайско-американские отношения, а также мир и стабильность по ту сторону Тайваньского пролива», — говорится в заявлении представителя посольства Лю Пэнъюя.
Трамп и Си Цзиньпин провели свой первый официальный телефонный разговор за время второго президентского срока Трампа в июне. В апреле Трамп также сообщил, что Си Цзиньпин разговаривал с ним, но не уточнил, когда именно состоялся этот телефонный разговор.
Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию и пообещал «воссоединиться» с островом, при необходимости применив силу. Тайвань решительно возражает против претензий Китая на суверенитет, напоминает Reuters.
Хотя Вашингтон является основным поставщиком оружия Тайваню и международным спонсором, у США, как и у большинства стран, нет официальных дипломатических связей с островом.
Правительство Тайваня еще не отреагировало на высказывания Трампа, но в субботу высокопоставленный законодатель от правящей Демократической прогрессивной партии заявил, что Тайвань благодарен за поддержку со стороны «нашего главного союзника».
«Однако безопасность не может зависеть ни от обещаний врага, ни от помощи друзей. Укрепление нашей собственной обороноспособности имеет основополагающее значение!» — написал на своей странице в соцсети Ван Тин-ю, член комитета по обороне и иностранным делам парламента Тайваня.