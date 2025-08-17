Источники раскрыли условия Путина по Украине

Сам Дональд Трамп после саммита заявил, что считает себя и Путина «довольно близкими к сделке», но отметил, что финальное решение должна принять Украина. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в понедельник для обсуждения этих предложений. Однако ранее Зеленский уже дал понять, что Украина не будет выводить войска с части новых территорий России. В этом Киев поддерживают и европейские союзники.