Источники раскрыли условия Путина по Украине

Агентство Reuters раскрыло детали мирного плана, который президент России Владимир Путин представил американскому лидеру Дональду Трампу на саммите на Аляске. Ссылаясь на источники, знакомые с позицией Москвы, издание сообщает, что Россия готова прекратить боевые действия при выполнении Украиной и Западом ряда жестких условий, центральным из которых является полный контроль над Донбассом.
Важно отметить, что ни российская, ни американская сторона официально не подтверждали и не озвучивали каких-либо конкретных условий. Переговоры на саммите проходили при участии строго ограниченного круга высших лиц, поэтому любая информация от анонимных источников может быть неполной или отражать лишь часть обсуждавшейся позиции.
Согласно опубликованной информации, пакет российских требований включает следующие ключевые пункты.
Территориальные уступки. Полный вывод войск Украины с территорий ДНР и ЛНР. Взамен Россия готова заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях и вернуть Киеву небольшие занятые участки в Сумской и Харьковской областях.
Статус Крыма. Официальное признание российского суверенитета над Крымом.
Внеблоковый статус. Гарантированный отказ Украины от вступления в НАТО. При этом Москва допускает возможность предоставления Киеву неких гарантий безопасности вне рамок альянса.
Санкции. Снятие, по крайней мере, части западных санкций с России.
Языковой вопрос. Придание русскому языку официального статуса на территории Украины.
Религиозный вопрос. Обеспечение свободной работы на Украине церкви, связанной с Московским патриархатом.
Источники Reuters подчеркивают, что прекращение огня, согласно плану, возможно только после достижения всеобъемлющего соглашения, а не до начала переговоров.
Сам Дональд Трамп после саммита заявил, что считает себя и Путина «довольно близкими к сделке», но отметил, что финальное решение должна принять Украина. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в понедельник для обсуждения этих предложений. Однако ранее Зеленский уже дал понять, что Украина не будет выводить войска с части новых территорий России. В этом Киев поддерживают и европейские союзники.
