Володин: Рузвельт в 1943 году предлагал Сталину встретиться на Аляске

«При этом Рузвельт подчеркивал важность проведения встречи на двоих, без участия в ней Британии. На то были основания. Президент США, внесший вклад в Победу над фашизмом, считал, что СССР в этом играл более важную роль, чем Англия. Ранее он говорил: “Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединённые Нации, вместе взятые”», — сообщил председатель нижней палаты российского парламента.