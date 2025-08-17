Володин: Рузвельт в 1943 году предлагал Сталину встретиться на Аляске

Экс-президент США Франклин Рузвельт впервые предложил Иосифу Сталину провести встречу на Аляске ещё в 1943 году, но тогда переговоры прошли в другом месте. Об этом написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Аляска впервые стала местом для встречи глав РФ и США, хотя такая возможность была несколько ранее. 5 мая 1943 года президент США Рузвельт обратился к руководителю СССР Сталину с просьбой провести встречу на Аляске. В своём послании он предлагал обсудить военное положение как на суше, так и на море, отмечая, что Советский Союз делает “великую работу”», — заявил Володин.
Письмо было направлено после победы в Сталинградской битве и стратегического перелома во время Великой Отечественной войны. Володин отметил, что западные союзники СССР понимали «необходимость активизации личных контактов со Сталиным».
«При этом Рузвельт подчеркивал важность проведения встречи на двоих, без участия в ней Британии. На то были основания. Президент США, внесший вклад в Победу над фашизмом, считал, что СССР в этом играл более важную роль, чем Англия. Ранее он говорил: “Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединённые Нации, вместе взятые”», — сообщил председатель нижней палаты российского парламента.
Володин добавил, что в недавней истории были периоды, когда уважения, несмотря на противоречия в идеологическом плане, было намного больше, чем в последующее время.
«Идея Рузвельта о встрече с главой СССР на Аляске была реализована 82 года спустя Путиным и Трампом. Вот такие исторические параллели», — резюмировал он.
Ранее Вячеслав Володин вместе с другими высокопоставленными чиновниками и министрами принял участие в совещании по итогам встречи президентов России и США на Аляске.