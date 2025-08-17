Власти Узбекистана помогут соотечественникам вернуться из Петербурга

Ранее агентство миграции сообщило, что власти Узбекистана запустили на ближайший месяц благотворительно-гуманитарную акцию по возвращению сограждан, находящихся в центрах депортации за рубежом, в частности из России. В рамках акции, в первую очередь, на родину будут возвращены женщин и дети, находящихся в депортационных центрах. Возвращение будет проводится на основании списков, предоставленных уполномоченными органами указанных стран.