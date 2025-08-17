Власти Узбекистана помогут соотечественникам вернуться из Петербурга

ТАШКЕНТ, 17 авг — РИА Новости. Власти Узбекистана помогут вернуться из Санкт-Петербурга 100 согражданам, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает информационное агентство «Дунё» узбекистанского МИД.
«Более 100 граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в городе Санкт-Петербурге России, будут возвращены на родину», — говорится в публикации, размещённой на сайте «Дунё».
Уточняется, что возвращение сограждан проводится в рамках гуманитарной помощи, оказываемой с 30 июля по 30 августа при содействии генерального консульства и представительства агентства миграции Узбекистана в северной столице России.
В рамках данной акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты, их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа, добавляется в сообщении.
Кроме того, оказана материальная помощь 33 гражданам Узбекистана, в том числе содержащимся в Центре временного содержания иностранных граждан и находящимся в тяжелом материальном положении, отметили в «Дунё».
Ранее агентство миграции сообщило, что власти Узбекистана запустили на ближайший месяц благотворительно-гуманитарную акцию по возвращению сограждан, находящихся в центрах депортации за рубежом, в частности из России. В рамках акции, в первую очередь, на родину будут возвращены женщин и дети, находящихся в депортационных центрах. Возвращение будет проводится на основании списков, предоставленных уполномоченными органами указанных стран.
По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.