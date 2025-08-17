Ричмонд
Дмитриев: сторонники Украины в панике в преддверии встречи Трампа и Зеленского

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что европейские страны, поддерживающие Украину, пребывают «в панике» в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон для визита с президентом США Дональдом Трампом.

Дмитриев процитировал ряд СМИ, утверждающих, что Зеленского могут «сопровождать» европейские лидеры — президент Франции Эммануэль Макрон, руководитель ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб.

Решение о визите Зеленского в Вашингтон было принято после саммита Россия-США в Анкоридже 15 августа. Переговоры президента России Владимира Путина и Трампа продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

Читайте материал «“Воплощение героизма”: эксперт прокомментировал визит Путина в Анкоридж».

