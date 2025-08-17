Без красной дорожки: названы ожидания от встречи Зеленского с Трампом

«Когда Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в понедельник, не будет ни красной дорожки, ни пролетающих мимо людей, ни аплодисментов, — прогнозирует Sky News. — Но горькие воспоминания о его последнем визите в Белый дом будут занимать видное место в мыслях украинского президента (напомним, что президентские полномочия Зеленского давно истекли — “МК”). В феврале президент США Дональд Трамп высмеял его за то, что он не надел костюм, и сказал, что у него “нет козырей”, после чего он был выведен досрочно, как непослушный посетитель, которого вышвыривают из бара.