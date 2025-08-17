Без красной дорожки: названы ожидания от встречи Зеленского с Трампом

Гастролирующий по миру Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник после того, как саммит Трампа с Путиным не привел к соглашению о прекращении огня. Команду поддержки киевскому шоумену составляют европейские спонсоры турне.
Зеленский планирует встретиться с президентом Трампом в Вашингтоне после саммита на Аляске. Лидеры США и России встретились на красной дорожке, расстеленной для них на американской военной базе на бывшей российской территории Аляска, и провели около трех часов в частных беседах с высокопоставленными внешнеполитическими советниками, направленных на прекращение конфликта на Украине, напоминает The Guardian. Что касается предстоящей встречи с Зеленским, Трамп написал в своем посте в социальной сети Truth Social, что «Если все получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, это спасет жизни миллионов людей».
Трамп публично отказался от планов немедленного прекращения огня, которые он сам отстаивал в течение нескольких месяцев, вместо этого приняв предпочтительный путь Путина — добиться заключения далеко идущего «мирного соглашения», прежде чем прекратить какие-либо боевые действия, отмечает The Guardian.
«К сожалению, Трамп занял позицию Путина, и это было требованием Путина», — заявил агентству Рейтер в субботу глава комитета украинского парламента по иностранным делам.
Выступая в субботу перед немецкой общественной телекомпанией ZDF, канцлер Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты готовы стать частью гарантий безопасности для Украины. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила в своем посте в соцсети, что надежные гарантии безопасности для Украины и Европы являются «необходимыми» в любом мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине.
Отчет Трампа европейским лидерам после саммита на Аляске с Путиным включал в себя обсуждение гарантий безопасности для Украины, которая не входит в НАТО. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Reuters, что гарантии будут эквивалентны статье 5, которая гласит, что если союзник по НАТО станет жертвой вооруженного нападения, каждый другой член Североатлантического альянса будет рассматривать это как вооруженное нападение на всех членов.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсуждение гарантий безопасности стало областью, где произошли «самые интересные события» во время саммита Трампа и Путина на Аляске.
После брифинга с президентом Трампом Европейская комиссия опубликовала совместное заявление о поддержке Украины, подчеркнув, что «Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Не следует вводить никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО. Украина сама будет принимать решения на своей территории. Международные границы не должны изменяться силой.».
Европейские лидеры были приглашены на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоится в понедельник, сообщила в субботу газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.
«Когда Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в понедельник, не будет ни красной дорожки, ни пролетающих мимо людей, ни аплодисментов, — прогнозирует Sky News. — Но горькие воспоминания о его последнем визите в Белый дом будут занимать видное место в мыслях украинского президента (напомним, что президентские полномочия Зеленского давно истекли — “МК”). В феврале президент США Дональд Трамп высмеял его за то, что он не надел костюм, и сказал, что у него “нет козырей”, после чего он был выведен досрочно, как непослушный посетитель, которого вышвыривают из бара.
Зеленский знает, что рискует попасть в очередную засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя добровольным участником мирных переговоров из-за боязни прослыть препятствием на пути к урегулированию".
Первоначально в Киеве наблюдался умеренный оптимизм после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным, поскольку казалось, что ни одна сделка между Вашингтоном и Кремлем не была заключена без участия Украины, как того опасались. Но этот сдержанный позитив быстро испарился после того, как Трамп опубликовал заявление на следующее утро после предыдущей ночи, отмечает Sky News.
Британский канал подчеркивает, что Трамп, «казалось, забыл об одной ключевой вещи, которую европейские лидеры внушили ему, — о необходимости безоговорочного прекращения огня на Украине в качестве абсолютной отправной точки для окончательного урегулирования. Трамп, по-видимому, пришел к выводу, что прекращение огня не требуется. “Лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной… — это перейти непосредственно к мирному соглашению”, — так он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth».
Это самое драматичное из 180 заявлений Трампа, который перед встречей и после лоббирования со стороны европейских лидеров заявил, что не будет счастлив, если Путин не согласится на прекращение огня, и даже пообещал «серьезные последствия», констатирует Sky News.
Зеленский, «без сомнения, был бы огорчен, увидев фотографии, на которых Путина встречают как короля на американской военной базе на Аляске», — комментирует Sky News: «Это прямо противоположно тому, как его принимали на территории США. В окружении Трампа все сводится к борьбе личностей, и там, где он проявляет явное почтение к Путину, он испытывает презрение к Зеленскому. Это очень осложняет положение украинца».