Следствие по делу об убийстве генерала Кириллова завершено

Как следует из ходатайства следователя, все основные следственные действия по делу окончены. Теперь стороне защиты и обвиняемым предстоит ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд.