Следствие по делу об убийстве генерала Кириллова завершено

Предварительное следствие по уголовному делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова завершено. Об этом говорится в материалах Басманного районного суда Москвы, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.
Как следует из ходатайства следователя, все основные следственные действия по делу окончены. Теперь стороне защиты и обвиняемым предстоит ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд.
В связи с необходимостью выполнения этих процедур, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей троим обвиняемым — Ахмаджону Курбонову*, Батухану Точиеву* и Рамазану Падиеву* — до 17 ноября 2025 года. Все трое внесены в перечень террористов и экстремистов.
Напомним, что начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря 2024 года в Москве. По данным Следственного комитета РФ, на Рязанском проспекте при выходе из подъезда дома сработало самодельное взрывное устройство, заложенное на средстве индивидуальной мобильности (электросамокате). По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.