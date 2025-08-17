Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размер имеет значение: прозвучало требование изображать карту Африки по новому

Африканский союз присоединяется к призывам прекратить использование карты Меркатора, из-за которой размеры Черного континента уменьшаются.

Африканский союз присоединяется к призывам прекратить использование карты Меркатора, из-за которой размеры Черного континента уменьшаются. В рамках кампании «Исправьте карту» государства-члены африканского объединения призывают правительства и организации использовать более точные карты.

Африканский союз поддержал кампанию по прекращению использования правительствами и международными организациями карты мира, составленной в 16-го века в проекции Меркатора, в пользу карты, которая более точно отображает размеры Африки, сообщает Reuters.

Созданная картографом Герардусом Меркатором для навигации, проекция искажает размеры континентов, увеличивая области вблизи полюсов, такие как Северная Америка и Гренландия, и уменьшая Африку и Южную Америку.

«Это может показаться просто картой, но на самом деле это не так», — заявила агентству Reuters заместитель председателя Комиссии Африканского союза Сельма Малика Хаддади, заявив, что проекция Меркатора создает ложное впечатление о том, что Африка якобы является «маргинальной», несмотря на то, что она является вторым по величине континентом в мире по площади, с более 1 миллиарда человек населения. В состав Африканского союза входят 55 государств-членов.

По ее словам, такие стереотипы влияют на средства массовой информации, образование и политику.

Критика карты Меркатора не нова, но кампания «Исправьте карту», проводимая правозащитными группами Africa No Filter и Speak Up Africa, возродила дискуссию, призвав организации принять проект «Равная Земля» на 2018 год, который пытается отразить истинные размеры стран.

«Нынешний размер карты Африки неверен, — комментирует Моки Макура, исполнительный директор группы Africa No Filter. — Это самая длительная в мире кампания по дезинформации, и ее просто необходимо прекратить».

Фара Ндиайе, соучредитель группы Speak Up Africa, сказал, что проекция Меркатора повлияла на самобытность и гордость африканцев, особенно детей, которые могут столкнуться с этим в раннем школьном возрасте.

«Мы активно работаем над продвижением учебной программы, в которой проекция Равной Земли станет основным стандартом для всех [африканских] классов», — сказала Ндиайе, добавив, что она надеется, что она также будет использоваться глобальными учреждениями, в том числе базирующимися в Африке.

Хаддади отмечает, что Африканский союз одобрил эту кампанию, добавив, что она соответствует его цели «вернуть Африке принадлежащее ей по праву место на мировой арене» на фоне растущих призывов к возмещению ущерба за колониализм и рабство.

Африканский союз будет выступать за более широкое принятие правильных карт и обсуждать коллективные действия с государствами-членами, добавила Хаддади.

Проекция Меркатора по-прежнему широко используется, в том числе в школах и технологических компаниях. В 2018 году Google Maps переключился с «Меркатора на рабочем столе» на трехмерный глобус, хотя пользователи по-прежнему могут вернуться к «Меркатору», если захотят, отмечает Reuters. Однако в мобильном приложении по умолчанию используется проекция Меркатора.

Кампания «Исправьте карту» требует, чтобы такие организации, как Всемирный банк и ООН, приняли единую карту Земли. Представитель Всемирного банка заявил, что он уже постепенно отказывается от использования Mercator на веб-картах.

Кампания заявила, что направила запрос в геопространственный орган ООН — GGIM. Представитель ООН сказал, что после получения запрос должен быть рассмотрен и одобрен комитетом экспертов.

Другие регионы поддерживают усилия Африканского союза. Дорбрен О’Мард, заместитель председателя Карибского сообщества (Кариком) Комиссия по возмещению ущерба одобрила проект «Равенство на Земле» как отказ от «идеологии силы и доминирования» карты Меркатора.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше