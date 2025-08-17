Размер имеет значение: прозвучало требование изображать карту Африки по новому

Африканский союз присоединяется к призывам прекратить использование карты Меркатора, из-за которой размеры Черного континента уменьшаются. В рамках кампании «Исправьте карту» государства-члены африканского объединения призывают правительства и организации использовать более точные карты.
Африканский союз поддержал кампанию по прекращению использования правительствами и международными организациями карты мира, составленной в 16-го века в проекции Меркатора, в пользу карты, которая более точно отображает размеры Африки, сообщает Reuters.
Созданная картографом Герардусом Меркатором для навигации, проекция искажает размеры континентов, увеличивая области вблизи полюсов, такие как Северная Америка и Гренландия, и уменьшая Африку и Южную Америку.
«Это может показаться просто картой, но на самом деле это не так», — заявила агентству Reuters заместитель председателя Комиссии Африканского союза Сельма Малика Хаддади, заявив, что проекция Меркатора создает ложное впечатление о том, что Африка якобы является «маргинальной», несмотря на то, что она является вторым по величине континентом в мире по площади, с более 1 миллиарда человек населения. В состав Африканского союза входят 55 государств-членов.
По ее словам, такие стереотипы влияют на средства массовой информации, образование и политику.
Критика карты Меркатора не нова, но кампания «Исправьте карту», проводимая правозащитными группами Africa No Filter и Speak Up Africa, возродила дискуссию, призвав организации принять проект «Равная Земля» на 2018 год, который пытается отразить истинные размеры стран.
«Нынешний размер карты Африки неверен, — комментирует Моки Макура, исполнительный директор группы Africa No Filter. — Это самая длительная в мире кампания по дезинформации, и ее просто необходимо прекратить».
Фара Ндиайе, соучредитель группы Speak Up Africa, сказал, что проекция Меркатора повлияла на самобытность и гордость африканцев, особенно детей, которые могут столкнуться с этим в раннем школьном возрасте.
«Мы активно работаем над продвижением учебной программы, в которой проекция Равной Земли станет основным стандартом для всех [африканских] классов», — сказала Ндиайе, добавив, что она надеется, что она также будет использоваться глобальными учреждениями, в том числе базирующимися в Африке.
Хаддади отмечает, что Африканский союз одобрил эту кампанию, добавив, что она соответствует его цели «вернуть Африке принадлежащее ей по праву место на мировой арене» на фоне растущих призывов к возмещению ущерба за колониализм и рабство.
Африканский союз будет выступать за более широкое принятие правильных карт и обсуждать коллективные действия с государствами-членами, добавила Хаддади.
Проекция Меркатора по-прежнему широко используется, в том числе в школах и технологических компаниях. В 2018 году Google Maps переключился с «Меркатора на рабочем столе» на трехмерный глобус, хотя пользователи по-прежнему могут вернуться к «Меркатору», если захотят, отмечает Reuters. Однако в мобильном приложении по умолчанию используется проекция Меркатора.
Кампания «Исправьте карту» требует, чтобы такие организации, как Всемирный банк и ООН, приняли единую карту Земли. Представитель Всемирного банка заявил, что он уже постепенно отказывается от использования Mercator на веб-картах.
Кампания заявила, что направила запрос в геопространственный орган ООН — GGIM. Представитель ООН сказал, что после получения запрос должен быть рассмотрен и одобрен комитетом экспертов.
Другие регионы поддерживают усилия Африканского союза. Дорбрен О’Мард, заместитель председателя Карибского сообщества (Кариком) Комиссия по возмещению ущерба одобрила проект «Равенство на Земле» как отказ от «идеологии силы и доминирования» карты Меркатора.