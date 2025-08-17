Размер имеет значение: прозвучало требование изображать карту Африки по новому

«Это может показаться просто картой, но на самом деле это не так», — заявила агентству Reuters заместитель председателя Комиссии Африканского союза Сельма Малика Хаддади, заявив, что проекция Меркатора создает ложное впечатление о том, что Африка якобы является «маргинальной», несмотря на то, что она является вторым по величине континентом в мире по площади, с более 1 миллиарда человек населения. В состав Африканского союза входят 55 государств-членов.