Володин рассказал об идее Рузвельта, которую реализовали Путин и Трамп

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, встретившись в Анкоридже, реализовали идею, предложенную Франклином Рузвельтом.
Володин рассказал, что 82 года спустя Рузвельт предложил лидеру СССР Иосифу Сталину встретиться, чтобы обсудить «военное положение как на суше, так и на море», и предложил выбрать местом встречи Аляску.
Путин и Трамп, по словам Володина, реализовали идею 82 года спустя.
Переговоры Путина и Трампа 15 августа продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
