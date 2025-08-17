Ричмонд
Володин рассказал об идее Рузвельта, которую реализовали Путин и Трамп

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, встретившись в Анкоридже, реализовали идею, предложенную Франклином Рузвельтом.

Володин рассказал, что 82 года спустя Рузвельт предложил лидеру СССР Иосифу Сталину встретиться, чтобы обсудить «военное положение как на суше, так и на море», и предложил выбрать местом встречи Аляску.

Путин и Трамп, по словам Володина, реализовали идею 82 года спустя.

Переговоры Путина и Трампа 15 августа продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

Читайте материал «Дмитриев: сторонники Украины в панике в преддверии встречи Трампа и Зеленского».

