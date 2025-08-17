Дмитриев заявил о панике у европейских сторонников конфликта на Украине

Европейских и британских сторонников конфликта на Украине охватила паника, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Таким образом чиновник отреагировал в своем Telegram-канале на публикации американской газеты Politico и немецкой Bild с прогнозами о том, кто из европейских лидеров может поехать с Владимиром Зеленским на его встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Уточним, Politico заявила, что к переговорам может присоединиться президент Финляндии Александр Стубб, а Bild назвала возможными кандидатами президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.