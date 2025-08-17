Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заявил о панике у европейских сторонников конфликта на Украине

Глава РФПИ прокомментировал прогнозы о том, кто из Европы может присоединиться к переговорам Трампа и Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Европейских и британских сторонников конфликта на Украине охватила паника, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом чиновник отреагировал в своем Telegram-канале на публикации американской газеты Politico и немецкой Bild с прогнозами о том, кто из европейских лидеров может поехать с Владимиром Зеленским на его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Уточним, Politico заявила, что к переговорам может присоединиться президент Финляндии Александр Стубб, а Bild назвала возможными кандидатами президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше