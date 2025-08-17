Три штата готовы направить сотни военнослужащих навести порядок в столице

В прошлые выходные Трамп приказал бездомным жителям американской столицы уехать или подвергнуться принудительному переселению после того, как его кортеж проехал мимо горстки бездомных людей, направлявшихся на его поле для гольфа за городом. В четверг местные власти расчистили один из придорожных лагерей, на которые жаловался Трамп, утверждая, что они могли бы сделать это более гуманно, чем неподготовленные федеральные силы.