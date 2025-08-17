Сторонники конфликта на Украине, в частности европейские и британские, находятся в пание на фоне предстоящих переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.